«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024

Защитник Ян Вертонген, который после окончания чемпионата Европы 2024 объявил о завершении своей карьеры в сборной Бельгии, высказал мнение об игре испанского полузащитника Родри, который был признан лучшим игроком финала Евро-2024.

«Золотой мяч Родри подтвержден», – написал 37-летний Вертонген в сети Х.

Как известно, последним футболистом из Испании, который выигрывал Золотой мяч, был Луис Суарес в 1960 году.

Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024.