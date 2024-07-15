Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
Испания
15 июля 2024, 10:05 | Обновлено 15 июля 2024, 10:09
2449
2

«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024

Ян Вертонген – о шансах испанца Родри

15 июля 2024, 10:05 | Обновлено 15 июля 2024, 10:09
2449
2
«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Защитник Ян Вертонген, который после окончания чемпионата Европы 2024 объявил о завершении своей карьеры в сборной Бельгии, высказал мнение об игре испанского полузащитника Родри, который был признан лучшим игроком финала Евро-2024.

«Золотой мяч Родри подтвержден», – написал 37-летний Вертонген в сети Х.

Как известно, последним футболистом из Испании, который выигрывал Золотой мяч, был Луис Суарес в 1960 году.

Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Саутгейта на поражение Англии в финале Евро-2024
Автор победного гола с Англией прокомментировал победу Испании на Евро-2024
Англия продлила трофейное проклятие. Сколько лет без титулов?
Ян Вертонген Испания - Англия Родри сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 15 июля 2024, 08:13 0
Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

Лионель вместе со сборной Аргентины стал обладателем Копа Америка 2024

Испания установила сразу два суперрекорда чемпионатов Европы на Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 01:37 3
Испания установила сразу два суперрекорда чемпионатов Европы на Евро-2024
Испания установила сразу два суперрекорда чемпионатов Европы на Евро-2024

Испанцы забили 15 голов на этом ЧЕ, выиграв все 7 матчей

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 15.07.2024, 05:29
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Биатлон | 14.07.2024, 08:55
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 20:01
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
felz
Бред, у него только Евро и апл, у того же Карвахаля шансов больше
Ответить
+1
Serhii P.
Смішно 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
13.07.2024, 20:58 13
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 159
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 1
Бокс
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30
Футбол
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем