«Золотой мяч подтвержден». Защитник Бельгии назвал обладателя приза 2024
Ян Вертонген – о шансах испанца Родри
Защитник Ян Вертонген, который после окончания чемпионата Европы 2024 объявил о завершении своей карьеры в сборной Бельгии, высказал мнение об игре испанского полузащитника Родри, который был признан лучшим игроком финала Евро-2024.
«Золотой мяч Родри подтвержден», – написал 37-летний Вертонген в сети Х.
Как известно, последним футболистом из Испании, который выигрывал Золотой мяч, был Луис Суарес в 1960 году.
Ранее экс-чемпион UFC Конор Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024.
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