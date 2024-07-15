Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024

Бывший двукратный чемпион промоушена UFC Конор Макгрегор поделился новостью о том, что выиграл крупную сумму денег, сделав ставку на победу сборной Испании на Евро-2024. Ко всему, победа испанской команды над Англией в финале турнира пришлась на день рождения ирландского бойца, который он отметил 14 июля.

«1 млн выигран на мой день рождения!» – написал Макгрегор в сети Х, где поделился скрином победной ставки.

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы 2024 сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024.