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Англия
15 июля 2024, 08:30 | Обновлено 15 июля 2024, 08:43
1227
0

Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024

Экс-чемпион UFC выиграл крупную сумму денег на победе Испании

15 июля 2024, 08:30 | Обновлено 15 июля 2024, 08:43
1227
0
Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Бывший двукратный чемпион промоушена UFC Конор Макгрегор поделился новостью о том, что выиграл крупную сумму денег, сделав ставку на победу сборной Испании на Евро-2024. Ко всему, победа испанской команды над Англией в финале турнира пришлась на день рождения ирландского бойца, который он отметил 14 июля.

«1 млн выигран на мой день рождения!» – написал Макгрегор в сети Х, где поделился скрином победной ставки.

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы 2024 сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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