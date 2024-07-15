Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024
Экс-чемпион UFC выиграл крупную сумму денег на победе Испании
Бывший двукратный чемпион промоушена UFC Конор Макгрегор поделился новостью о том, что выиграл крупную сумму денег, сделав ставку на победу сборной Испании на Евро-2024. Ко всему, победа испанской команды над Англией в финале турнира пришлась на день рождения ирландского бойца, который он отметил 14 июля.
«1 млн выигран на мой день рождения!» – написал Макгрегор в сети Х, где поделился скрином победной ставки.
Напомним, в финальном матче чемпионата Европы 2024 сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024.
€1million won on my birthday! 🙏 pic.twitter.com/GNb4LPDZfm— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 14, 2024
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