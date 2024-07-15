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Англия
15 июля 2024, 07:43 | Обновлено 15 июля 2024, 07:44
897
0

Легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024

Джейми Каррагер – о поражении родоначальников футбола от испанцев

15 июля 2024, 07:43 | Обновлено 15 июля 2024, 07:44
897
0
Легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал английских футболистов по результатам финала чемпионата Европы 2024, в котором они со счетом 1:2 проиграли сборной Испании.

«Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире. И в прошлые годы тоже.

Футбол сборных – это про игроков. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча.

Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы вините Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут сломать защиту средних команд?» – написал Каррагер в сети Х.

Ранее лучший игрок финала Евро-2024 оценил триумф Испании.

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Лучший игрок финала Евро-2024 оценил триумф Испании
Испания - Англия сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 Джейми Каррагер Гарет Саутгейт
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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