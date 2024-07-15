Легенда сборной Англии назвал причину неудачи команды в финале Евро-2024

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал английских футболистов по результатам финала чемпионата Европы 2024, в котором они со счетом 1:2 проиграли сборной Испании.

«Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире. И в прошлые годы тоже.

Футбол сборных – это про игроков. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча.

Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы вините Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут сломать защиту средних команд?» – написал Каррагер в сети Х.

Ранее лучший игрок финала Евро-2024 оценил триумф Испании.