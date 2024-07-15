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Испания
15 июля 2024, 07:14 | Обновлено 15 июля 2024, 07:26
934
0

Лучший игрок финала Евро-2024 оценил триумф Испании

Нико Уильямс – о завоевании командой трофея

15 июля 2024, 07:14 | Обновлено 15 июля 2024, 07:26
934
0
Лучший игрок финала Евро-2024 оценил триумф Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер клуб «Атлетик» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями от победного для своей команды финала чемпионата Европы 2024, в котором она со счетом 2:1 обыграла команду Англии.

«Эйфория, очень рад за всех людей, которые этого заслуживают: наши родители, наши болельщики.

Было тяжело, у Англии есть игроки, которые могут сделать разницу. Но нам удалось противостоять их сильным сторонам, и мы провели очень хороший чемпионат.

Пока что мы не вполне осознаем то, что сделано. Завтра вернемся в Испанию и сможем всем насладиться вместе с болельщиками, которые всегда дарили нам любовь и тепло. Мы сотворили историю», – заявил Уильямс.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории, что рекордным показателем.

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Евро-2024 Нико Уильямс сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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