Год без футбола. У Де Хеа как минимум три варианта продолжения карьеры

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа имеет на руках сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, контракт Де Хеа предлагают клуб из МЛС, из Саудовской Аравии и из Италии. Будущее 33-летнего испанского вратаря может определиться уже на следующей неделе.

Напомним, контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истек летом 2023 года. Весь прошлый сезон испанец не играл, оставаясь в статусе свободного агента. Ранее сообщалось о том, что Де Хеа может перейти в «Реал».