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  4. Год без футбола. У Де Хеа как минимум три варианта продолжения карьеры
Major League Soccer
23 июля 2024, 18:30 |
501
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Год без футбола. У Де Хеа как минимум три варианта продолжения карьеры

Звездный вратарь остается свободным агентом

23 июля 2024, 18:30 |
501
1
Год без футбола. У Де Хеа как минимум три варианта продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа имеет на руках сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, контракт Де Хеа предлагают клуб из МЛС, из Саудовской Аравии и из Италии. Будущее 33-летнего испанского вратаря может определиться уже на следующей неделе.

Напомним, контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истек летом 2023 года. Весь прошлый сезон испанец не играл, оставаясь в статусе свободного агента. Ранее сообщалось о том, что Де Хеа может перейти в «Реал».

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Давид Де Хеа свободный агент
Олег Дидух Источник: The Athletic
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Saar
Якщо ще цінує кар'єру то , ясна річ, Італія!
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