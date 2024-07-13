Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, «Реал» уже имеет несколько вариантов замены Лунину. Основной и очевидный вариант – это повторная аренда Кепы Аррисабалаги, который провел в мадридском клубе прошлый сезон. Кроме этого Флорентино Перес рассматривает вариант подписания свободного агента Давида Де Хеа, который прославился своими выступлениями за сборную Испании и английский «Манчестер Юнайтед».



Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после того, как ушел из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт летом 2023 году. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».