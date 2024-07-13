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  4. Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря
Испания
13 июля 2024, 10:50 |
1623
1

Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря

Давид Де Хеа таки может стать игроком «королевского клуба»

13 июля 2024, 10:50 |
1623
1
Замена Лунину. Перес хочет подписать в Реал легендарного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, «Реал» уже имеет несколько вариантов замены Лунину. Основной и очевидный вариант – это повторная аренда Кепы Аррисабалаги, который провел в мадридском клубе прошлый сезон. Кроме этого Флорентино Перес рассматривает вариант подписания свободного агента Давида Де Хеа, который прославился своими выступлениями за сборную Испании и английский «Манчестер Юнайтед».

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после того, как ушел из «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт летом 2023 году. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: Don Diario
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Serhii P.
маячня, він рік без практики, який "Реал"?
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