Верный клубу. Коуч Ньюкасла отказался от предложения возглавить Трех Львов

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост главного тренера сборной Англии.

46-летний английский специалист рассказал: «Я очень хочу остаться в «Ньюкасле», но наши желания должны совпадать. Мне очень нравится этот клуб. Я люблю болельщиков. Мне нравится, где я нахожусь на этом этапе своей карьере. Для меня нет лучшего места. Это то, что я чувствую».

После отставки Гарета Саутгейта Хау был одним из фаворитов на должность тренера сборной Англии. Также кандидатами на этот пост являются Грэм Поттер, Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Ли Карсли, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

Под руководством Эдди Хау «Ньюкасл» в Английской Премьер-лиге 2023/24 финишировал на 7-й позиции и остался без еврокубков.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» не хочет отпускать Эдди Хау.

