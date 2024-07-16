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Англия
16 июля 2024, 22:02 | Обновлено 16 июля 2024, 22:23
417
0

Будет бороться. Ньюкасл не хочет отпускать тренера в сборную Англии

Хау называют одним из фаворитов

16 июля 2024, 22:02 | Обновлено 16 июля 2024, 22:23
417
0
Будет бороться. Ньюкасл не хочет отпускать тренера в сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Руководство клуба АПЛ «Ньюкасл» заявило, что не планирует отпускать наставника Эдди Хау в сборную Англии, если Футбольная ассоциация сделает такой запрос.

«Мы точно будем бороться, чтобы сохранить Хау в команде. Мы считаем его тренером, который идеально подходит для нашего проекта. Нас все устраивает».

«И клуб не просто так подписал с наставником долгосрочный контракт», – сказал руководитель Ньюкасла Даррен Илс.

Среди других кандидатов называют Грэма Поттера, Томаса Тухеля и тренера молодежной сборной Англии Ли Карсли.

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Эдди Хау Ньюкасл сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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