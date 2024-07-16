Будет бороться. Ньюкасл не хочет отпускать тренера в сборную Англии
Хау называют одним из фаворитов
Руководство клуба АПЛ «Ньюкасл» заявило, что не планирует отпускать наставника Эдди Хау в сборную Англии, если Футбольная ассоциация сделает такой запрос.
«Мы точно будем бороться, чтобы сохранить Хау в команде. Мы считаем его тренером, который идеально подходит для нашего проекта. Нас все устраивает».
«И клуб не просто так подписал с наставником долгосрочный контракт», – сказал руководитель Ньюкасла Даррен Илс.
Среди других кандидатов называют Грэма Поттера, Томаса Тухеля и тренера молодежной сборной Англии Ли Карсли.
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