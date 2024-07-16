Будет бороться. Ньюкасл не хочет отпускать тренера в сборную Англии

Руководство клуба АПЛ «Ньюкасл» заявило, что не планирует отпускать наставника Эдди Хау в сборную Англии, если Футбольная ассоциация сделает такой запрос.

«Мы точно будем бороться, чтобы сохранить Хау в команде. Мы считаем его тренером, который идеально подходит для нашего проекта. Нас все устраивает».

«И клуб не просто так подписал с наставником долгосрочный контракт», – сказал руководитель Ньюкасла Даррен Илс.

Среди других кандидатов называют Грэма Поттера, Томаса Тухеля и тренера молодежной сборной Англии Ли Карсли.