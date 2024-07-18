Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Аравии не задержался. Легенда Барселоны вернется на родину
Саудовская Аравия
18 июля 2024, 10:39 | Обновлено 18 июля 2024, 11:10
1079
1

В Аравии не задержался. Легенда Барселоны вернется на родину

Иван Ракитич перейдет из «Аль-Шабаба» в «Хайдук»

18 июля 2024, 10:39 | Обновлено 18 июля 2024, 11:10
1079
1
В Аравии не задержался. Легенда Барселоны вернется на родину
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Хорватский полузащитник саудовского «Аль-Шабаба» Иван Ракитич перейдет в «Хайдук», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист подпишет с хорватским клубом контракт, который будет действовать на протяжении двух следующих сезонов.

Иван Ракитич присоединился к «Аль-Шабабу» зимой 2024 года и успел провести за команду 8 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Хорватии и каталонской «Барселоны» в 3.5 миллиона евро.

Ранее «Хайдук» возглавил легендарный Дженнаро Гаттузо.

По теме:
Известно, трансфер в какой клуб предпочитает Лунин. Там играет украинец
Мемный экс-форвард Барселоны станет игроком победителя Лиги конференций
Основной игрок сборной Франции покинет Ювентус
Иван Ракитич Хайдук Сплит Аль-Шабаб трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Хорватии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Футбол | 18 июля 2024, 07:04 0
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19

Подопечным Дмитрия Михайленко надо побеждать, чтобы рассчитывать на выход из группы

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Counter-Strike был моим вторым домом»
Футбол | 18 июля 2024, 07:59 5
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Counter-Strike был моим вторым домом»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Counter-Strike был моим вторым домом»

Бывший футболист сборной Украины рассказал об идее создания киберспортивной команды

Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 18.07.2024, 07:54
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Бокс | 17.07.2024, 15:46
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Волейбол | 17.07.2024, 13:49
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нехай щастить
Вирішив догравати на батьківщині,не захотів паритися на сонці в СА.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
16.07.2024, 20:45 4
Футбол
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
17.07.2024, 06:55 5
Бокс
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
Не станет легендой. Известный украинский тренер оценил перспективы Ямала
16.07.2024, 10:20 9
Футбол
Дядя Надаля рассказал, почему Джокович был разгромлен в финале Уимблдона
Дядя Надаля рассказал, почему Джокович был разгромлен в финале Уимблдона
16.07.2024, 13:39
Теннис
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
16.07.2024, 13:40 18
Футбол
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
17.07.2024, 06:35
Снукер
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
16.07.2024, 11:53 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем