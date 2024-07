В Аравии не задержался. Легенда Барселоны вернется на родину

Хорватский полузащитник саудовского «Аль-Шабаба» Иван Ракитич перейдет в «Хайдук», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист подпишет с хорватским клубом контракт, который будет действовать на протяжении двух следующих сезонов.

Иван Ракитич присоединился к «Аль-Шабабу» зимой 2024 года и успел провести за команду 8 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Хорватии и каталонской «Барселоны» в 3.5 миллиона евро.

Ранее «Хайдук» возглавил легендарный Дженнаро Гаттузо.

🚨🇭🇷 Ivan Rakitić to Hajduk Split, here we go! Deal done on two year contract valid until June 2026.



Rakitić leaves Al Shabab despite good time in Saudi as wanted to take chance to play in Croatia.



Kalinic as director, Perisić as teammate, Gattuso as coach made difference. pic.twitter.com/6hbeh14ZNP