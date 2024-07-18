В Аравии не задержался. Легенда Барселоны вернется на родину

Хорватский полузащитник саудовского «Аль-Шабаба» Иван Ракитич перейдет в «Хайдук», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист подпишет с хорватским клубом контракт, который будет действовать на протяжении двух следующих сезонов.

Иван Ракитич присоединился к «Аль-Шабабу» зимой 2024 года и успел провести за команду 8 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Хорватии и каталонской «Барселоны» в 3.5 миллиона евро.

Ранее «Хайдук» возглавил легендарный Дженнаро Гаттузо.