Перес поставил на нем крест. Реал планирует избавиться от звезды летом

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство мадридского гранда во главе с Флорентино Пересом не видит будущего 29-летнего футболиста в Мадриде и попытается продать игрока уже в ближайшее трансферное окно. Контракт Ферлана с «сливочными» действует до лета 2026 года.

В качестве замены Менди рассматриваются кандидатуры Тео Эрнандеса и Мигля Гутьерреса.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия соблазняет звезду «Реала» безумным контрактом.