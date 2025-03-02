Перес поставил на нем крест. Реал планирует избавиться от звезды летом
Ферлан Менди может покинуть Мадрид в ближайшее время
Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство мадридского гранда во главе с Флорентино Пересом не видит будущего 29-летнего футболиста в Мадриде и попытается продать игрока уже в ближайшее трансферное окно. Контракт Ферлана с «сливочными» действует до лета 2026 года.
В качестве замены Менди рассматриваются кандидатуры Тео Эрнандеса и Мигля Гутьерреса.
Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия соблазняет звезду «Реала» безумным контрактом.
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