Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес поставил на нем крест. Реал планирует избавиться от звезды летом
Испания
02 марта 2025, 22:50 | Обновлено 02 марта 2025, 22:51
974
0

Перес поставил на нем крест. Реал планирует избавиться от звезды летом

Ферлан Менди может покинуть Мадрид в ближайшее время

02 марта 2025, 22:50 | Обновлено 02 марта 2025, 22:51
974
0
Перес поставил на нем крест. Реал планирует избавиться от звезды летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство мадридского гранда во главе с Флорентино Пересом не видит будущего 29-летнего футболиста в Мадриде и попытается продать игрока уже в ближайшее трансферное окно. Контракт Ферлана с «сливочными» действует до лета 2026 года.

В качестве замены Менди рассматриваются кандидатуры Тео Эрнандеса и Мигля Гутьерреса.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия соблазняет звезду «Реала» безумным контрактом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе 18-летнего вратаря из Бразилии
Перес вычеркнул игрока основы Реала из своих планов. Клуб его продаст
Саудовская Аравия соблазняет звезду Реала безумным контрактом. Это не Вини
Ферлан Менди Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Тео Эрнандес Мигель Гутьеррес трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Футбол | 02 марта 2025, 06:23 35
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо

Горняки разгромили Александрию, воспользовавшись осечкой лидера

Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ
Футбол | 02 марта 2025, 20:33 7
Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ
Шахтер – Александрия: тактические качели, которых так не хватает УПЛ

Реакция Алексея Сливченко на центральный поединок 19-го тура нашего элитарного чемпионата

Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Футбол | 02.03.2025, 08:25
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Футбол | 02.03.2025, 07:25
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Герой матча для Ромы. Известна оценка Довбика за матч с Комо
Футбол | 02.03.2025, 21:50
Герой матча для Ромы. Известна оценка Довбика за матч с Комо
Герой матча для Ромы. Известна оценка Довбика за матч с Комо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
01.03.2025, 09:37 55
Футбол
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 7
Футбол
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
01.03.2025, 11:54 2
Футбол
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
28.02.2025, 18:21 2
Футбол
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
Два футболиста Ливерпуля продлят контракт, третий – покинет клуб
28.02.2025, 16:29 2
Футбол
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
01.03.2025, 07:47 2
Футбол
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 81
Война
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем