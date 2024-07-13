Как горячие пирожки. Известен первый доход Реала от продажи футболок Мбаппе
Своих владельцев нашли первые тысячи футболок
Мадридский «Реал» начал продажу футболок своего нового нападающего француза Килиана Мбаппе.
Сообщается, что за первый день продаж «галактикос» реализовал более 7 тыс футболок форварда и заработали примерно 800 тыс евро через клубный онлайн-магазин.
Как известно, официальная презентация Мбаппе состоится 16 июля. Она вызвала настоящий ажиотаж.
🤯 "Kylian Mbappé phenomenon":— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 12, 2024
Real Madrid have sold more than 7,000 shirts in one day and earned €800,000 from the online shop. @elchiringuitotv pic.twitter.com/pzM7DkqQCu
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