Как горячие пирожки. Известен первый доход Реала от продажи футболок Мбаппе

Мадридский «Реал» начал продажу футболок своего нового нападающего француза Килиана Мбаппе.

Сообщается, что за первый день продаж «галактикос» реализовал более 7 тыс футболок форварда и заработали примерно 800 тыс евро через клубный онлайн-магазин.

Как известно, официальная презентация Мбаппе состоится 16 июля. Она вызвала настоящий ажиотаж.

