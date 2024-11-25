Заря анонсировала нового титульного партнера

Луганская «Заря» официально объявила о подписании партнерского соглашения с букмекером GGBET.

Пресс-служба команды отмечает, что в рамках договоренности стороны будут обновлять медийные платформы и создавать разные проекты. Кроме того, планируется активное взаимодействие с болельщиками.

«Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем при всех обстоятельствах. Спасибо GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы покажем силу луганского футбола», – сказал генеральный директор «Зари» Игорь Гузь.

«Мы продолжаем держать свою линию и делать все возможное, чтобы украинские команды могли ощутить поддержку бизнеса и сфокусироваться на новых достижениях. «Заря» Луганск за свою столетнюю историю испытал немало испытаний. Вызовы, с которыми некоторые команды столкнулись во время полномасштабного вторжения, для «Зари», к сожалению, не новые. Несмотря на это, луганчане являются примером устойчивости, верности своей позиции, ценностям и сторонникам, и в дальнейшем страстны перемен и развития. Будем рады пройти с «Зарей» этот путь и предоставить все необходимые ресурсы», – отметил CEO GGBET UA.

Первая игра при новом спонсоре запланирована на 25 ноября. В рамках 14-го тура УПЛ луганский клуб сыграет против «Полесья». Начало в 18.00.