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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 12:27 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:05
485
1

Заря анонсировала нового титульного партнера

GGBET – официальный спонсор луганской команды

25 ноября 2024, 12:27 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:05
485
1
Заря анонсировала нового титульного партнера
ФК Заря

Луганская «Заря» официально объявила о подписании партнерского соглашения с букмекером GGBET.

Пресс-служба команды отмечает, что в рамках договоренности стороны будут обновлять медийные платформы и создавать разные проекты. Кроме того, планируется активное взаимодействие с болельщиками.

«Наша команда имеет огромную спортивную карьеру и достижения, которые мы с гордостью несем при всех обстоятельствах. Спасибо GGBET не только за финансовую поддержку, но и за идеи, которые помогут осовременить наши онлайн-площадки и открыть новые возможности для болельщиков. Вместе мы покажем силу луганского футбола», – сказал генеральный директор «Зари» Игорь Гузь.

«Мы продолжаем держать свою линию и делать все возможное, чтобы украинские команды могли ощутить поддержку бизнеса и сфокусироваться на новых достижениях. «Заря» Луганск за свою столетнюю историю испытал немало испытаний. Вызовы, с которыми некоторые команды столкнулись во время полномасштабного вторжения, для «Зари», к сожалению, не новые. Несмотря на это, луганчане являются примером устойчивости, верности своей позиции, ценностям и сторонникам, и в дальнейшем страстны перемен и развития. Будем рады пройти с «Зарей» этот путь и предоставить все необходимые ресурсы», – отметил CEO GGBET UA.

Первая игра при новом спонсоре запланирована на 25 ноября. В рамках 14-го тура УПЛ луганский клуб сыграет против «Полесья». Начало в 18.00.

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Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига спонсоры Полесье Житомир Полесье - Заря
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Gargantua81
Максимка Криппа. новый Курченко, кошелек Зе.
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