Лос-Анджелес Гэлакси – Миннесота – 6:2. Видео голов и обзор матча

В ночь с 24 на 25 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Миннесота».

Игра завершилась яркой победой «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 6:2, при этом в матче было забито 8 голов, а также нереализованный пенальти и удаление.

MLS. 1/4 финала. 25 ноября

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота» – 6:2

Голы: Пек 1, 50, Йовельич 18, 89, Пейнтсил 37, 86 – Йебоа 6, 45+4 (пен.)

Видеообзор матча: