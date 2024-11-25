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Major League Soccer
25 ноября 2024, 12:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:01
45
0

Лос-Анджелес Гэлакси – Миннесота – 6:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS

25 ноября 2024, 12:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:01
45
0
Лос-Анджелес Гэлакси – Миннесота – 6:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 24 на 25 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Миннесота».

Игра завершилась яркой победой «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 6:2, при этом в матче было забито 8 голов, а также нереализованный пенальти и удаление.

MLS. 1/4 финала. 25 ноября

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота» – 6:2

Голы: Пек 1, 50, Йовельич 18, 89, Пейнтсил 37, 86 – Йебоа 6, 45+4 (пен.)

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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