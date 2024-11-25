Динамо установило ряд рекордов в матче с Черноморцем

23 ноября в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» (3:1).

В этом поединке киевский клуб обновил несколько рекордов.

Гол Владислава Ваната (открыл счет на 16-й минуте) позволил обновить клубный рекорд – это 29-й матч поряд с одним соперником, в котором столичная команда забивает хотя бы один мяч.

Киевское «Динамо» забило 100 мячей под руководством Александра Шовковского – юбилейный гол записал на свей счет Виталий Буяльский, когда сделал счет 2:0.

Кроме этого, матч с «Черноморцем» стал 490-м домашним поединком для «Динамо» в чемпионате Украины .