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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 13:01 |
235
0

Динамо установило ряд рекордов в матче с Черноморцем

Киевский клуб отметился интересными достижениями в матче УПЛ

25 ноября 2024, 13:01 |
235
0
Динамо установило ряд рекордов в матче с Черноморцем
УПЛ. Динамо Киев

23 ноября в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» (3:1).

В этом поединке киевский клуб обновил несколько рекордов.

Гол Владислава Ваната (открыл счет на 16-й минуте) позволил обновить клубный рекорд – это 29-й матч поряд с одним соперником, в котором столичная команда забивает хотя бы один мяч.

Киевское «Динамо» забило 100 мячей под руководством Александра Шовковского – юбилейный гол записал на свей счет Виталий Буяльский, когда сделал счет 2:0.

Кроме этого, матч с «Черноморцем» стал 490-м домашним поединком для «Динамо» в чемпионате Украины .

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Виталий Буяльский Владислав Ванат Александр Шовковский статистика рекорд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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