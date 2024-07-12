Будет аншлаг. Билеты на презентацию Мбаппе разлетелись за два часа
Церемония состоится 16 июля
Предстоящая церемония презентации французского форварда Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала» вызвала огромный ажиотаж среди фанатов «Сливочных».
Как сообщает испанское издание As, все 80 тысяч билетов на презентацию были распроданы всего спустя два часа после поступления в продажу. Церемония состоится на домашнем стадионе «Реала», «Сантьяго Бернабеу».
Позавчера «Реал» официально сообщил о том, что презентация Мбаппе состоится во вторник, 16 июля в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
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