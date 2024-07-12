Будет аншлаг. Билеты на презентацию Мбаппе разлетелись за два часа

Предстоящая церемония презентации французского форварда Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала» вызвала огромный ажиотаж среди фанатов «Сливочных».

Как сообщает испанское издание As, все 80 тысяч билетов на презентацию были распроданы всего спустя два часа после поступления в продажу. Церемония состоится на домашнем стадионе «Реала», «Сантьяго Бернабеу».

Позавчера «Реал» официально сообщил о том, что презентация Мбаппе состоится во вторник, 16 июля в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).