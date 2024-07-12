Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет аншлаг. Билеты на презентацию Мбаппе разлетелись за два часа
Испания
12 июля 2024, 15:45 |
615
0

Будет аншлаг. Билеты на презентацию Мбаппе разлетелись за два часа

Церемония состоится 16 июля

12 июля 2024, 15:45 |
615
0
Будет аншлаг. Билеты на презентацию Мбаппе разлетелись за два часа
УЕФА. Килиан Мбаппе

Предстоящая церемония презентации французского форварда Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала» вызвала огромный ажиотаж среди фанатов «Сливочных».

Как сообщает испанское издание As, все 80 тысяч билетов на презентацию были распроданы всего спустя два часа после поступления в продажу. Церемония состоится на домашнем стадионе «Реала», «Сантьяго Бернабеу».

Позавчера «Реал» официально сообщил о том, что презентация Мбаппе состоится во вторник, 16 июля в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

По теме:
Обновленный клубный рейтинг УЕФА. Шахтер располагается вне топ-35
Семья Мбаппе близка к приобретению французского футбольного клуба
Боссы Реала обратились к Лунину, сделав важное заявление о его будущем
Килиан Мбаппе Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Футбол | 12 июля 2024, 15:29 12
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика

Получилась очень грубая грамматическая ошибка

7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 12 июля 2024, 06:30 12
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024

Они точно воспользовались той «витриной», которой для скаутов является чемпионат Европы

Стала известна первая финалистка Уимблдона
Теннис | 11.07.2024, 18:30
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Футбол | 12.07.2024, 14:32
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Футбол | 12.07.2024, 07:15
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 13
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
11.07.2024, 20:45 7
Бокс
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 52
Футбол
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем