ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал дату презентации Мбаппе

Мадридский «Реал» официально дату и время презентации Килиана Мбаппе в качестве игрока клуба. Церемония состоится в ближайший вторник, 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Начало презентации – в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву). В церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

Вчера Мбаппе завершил свои выступления на Евро-2024: Франция в полуфинале проиграла Испании 1:2.