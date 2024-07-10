Испания10 июля 2024, 16:47 | Обновлено 10 июля 2024, 16:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал дату презентации Мбаппе
Форвард будет представлен 16 июля
10 июля 2024, 16:47 | Обновлено 10 июля 2024, 16:48
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Мадридский «Реал» официально дату и время презентации Килиана Мбаппе в качестве игрока клуба. Церемония состоится в ближайший вторник, 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Начало презентации – в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву). В церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.
Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.
Вчера Мбаппе завершил свои выступления на Евро-2024: Франция в полуфинале проиграла Испании 1:2.
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