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Испания
10 июля 2024, 16:47 | Обновлено 10 июля 2024, 16:48
428
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал дату презентации Мбаппе

Форвард будет представлен 16 июля

10 июля 2024, 16:47 | Обновлено 10 июля 2024, 16:48
428
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал дату презентации Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» официально дату и время презентации Килиана Мбаппе в качестве игрока клуба. Церемония состоится в ближайший вторник, 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Начало презентации – в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву). В церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

Вчера Мбаппе завершил свои выступления на Евро-2024: Франция в полуфинале проиграла Испании 1:2.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Флорентино Перес
Олег Дидух Источник: ФК Реал Мадрид
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