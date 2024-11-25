Major League Soccer25 ноября 2024, 12:40 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:03
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Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS
25 ноября 2024, 12:40 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:03
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В ночь с 23 на 24 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Лос-Анджелес ФК» и «Сиэтл Саундерс».
«Сиэтл Саундерс» одержали победу 2:1 в дополнительное время и прошли в полуфинал.
MLS. 1/4 финала. 24 ноября
«Лос-Анджелес ФК» – «Сиэтл Саундерс» – 1:2 (доп. время)
Голы: Холлингсхед, 50 – Шано 59 (автогол), Моррис, 109
Видеообзор матча:
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