Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2. Видео голов и обзор матча

В ночь с 23 на 24 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Лос-Анджелес ФК» и «Сиэтл Саундерс».

«Сиэтл Саундерс» одержали победу 2:1 в дополнительное время и прошли в полуфинал.

MLS. 1/4 финала. 24 ноября

«Лос-Анджелес ФК» – «Сиэтл Саундерс» – 1:2 (доп. время)

Голы: Холлингсхед, 50 – Шано 59 (автогол), Моррис, 109

Видеообзор матча: