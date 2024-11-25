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Major League Soccer
25 ноября 2024, 12:40 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:03
19
0

Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS

25 ноября 2024, 12:40 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:03
19
0
Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 23 на 24 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Лос-Анджелес ФК» и «Сиэтл Саундерс».

«Сиэтл Саундерс» одержали победу 2:1 в дополнительное время и прошли в полуфинал.

MLS. 1/4 финала. 24 ноября

«Лос-Анджелес ФК» – «Сиэтл Саундерс» – 1:2 (доп. время)

Голы: Холлингсхед, 50 – Шано 59 (автогол), Моррис, 109

Видеообзор матча:

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Лос-Анджелес (MLS) Сиэтл Саундерс Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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