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  4. Орландо Сити – Атланта Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча
Major League Soccer
25 ноября 2024, 13:15 |
10
0

Орландо Сити – Атланта Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS

25 ноября 2024, 13:15 |
10
0
Орландо Сити – Атланта Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед».

Встреча завершилась победой «Орландо Сити» со счетом 1:0, и команда прошла в полуфинал.

MLS. 1/4 финала. 24 ноября

«Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» – 1:0

Гол: Энрике, 39

Видеообзор матча:

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Орландо Сити Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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