Major League Soccer25 ноября 2024, 13:15 |
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Орландо Сити – Атланта Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала MLS
25 ноября 2024, 13:15 |
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Вечером 24 ноября в матче четвертьфинала MLS встретились команды «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед».
Встреча завершилась победой «Орландо Сити» со счетом 1:0, и команда прошла в полуфинал.
MLS. 1/4 финала. 24 ноября
«Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» – 1:0
Гол: Энрике, 39
Видеообзор матча:
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