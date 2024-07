Уимблдон-2024 стал рекордным мейджором по количеству 5-сетовых матчей

Сегодня Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024 в пяти сетах обыграл Янника Синнера – 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6.

Этот матч стал уже 36-м пятисетовым на текущем турнире. Уимблдон-2024 уже сал рекордсменом среди турниров Большого шлема по количеству 5-сетовых матчей в Открытую эру (с 1968 года)

Ранее рекорд делили US Open-1983 и Australian Open-2024, на которых было сыграно по 35 пятисетовых матчей.

Отметим, что на Уимблдоне-2024 еще предстоит сыграть еще 6 матчей, поэтому рекорд может быть обновлен.

36 - There have now been 36 five-set matches in the Men's Singles at Wimbledon this year, surpassing the 1983 US Open and 2024 Australian Open (35 each) for the most at a single Grand Slam event in the Open Era. Battles.#WIMBLEDON | @wimbledon @atptour pic.twitter.com/iP0yHZtY7p