Имад АШУР: «Болельщики выдвинули свое условие – побеждать»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал ничью против «Зори» (1:1) в 14-м туре Украинской Премьер-Лиги.

– Я говорил уже раньше, не помню когда, но справедливость искать не стоит. В матчах, в играх, в жизни, возможно, так же. Есть очень много эпизодов, которые почти все игровые, они не являются определенными сегодня. Конечно, я предполагаю, что по игре, вот, кто наблюдал, к ребятам не может быть слишком много вопросов. Кроме, конечно, огромного желания забивать голы и иметь более положительный результат. Опять же, все этого хотят. Мне так же хочется, и очень сегодня хотелось бы, чтобы те эпизоды, которые мы создавали, и те удары, которые мы наносили, и те потенциально опасные ситуации, все завершились голами. Но мы понимаем, что это не работает так. Хочу поблагодарить ребят, они по игре сегодня очень целостные, было много очень целостных эпизодов, было много моментов, которые мы проговаривали последние недели. Также был момент, где нам надо было прибавить в прессинге. Моменты, где надо было более разнообразно выбирать наши решения, чтобы находить свободное пространство на подступах к воротам соперника. И сегодня было очень много таких эпизодов. Конечно, мы могли добавить в конечном продукте, то есть, лучше распоряжаться последними касаниями. Но пока этот эпизод не наступает, пока перед тобой не оказывается сопротивление, пока ты не оказываешься в ситуации, где надо мгновенно принимать решения, никто не узнает, и исполнитель также не узнает, каким будет конечный результат. Хочу отдать должное ребятам, сегодня было, по моему мнению, много создано моментов. О справедливости не хочу говорить, считаю, что если бы мы реализовали моменты, результат был бы в нашу пользу, и вряд ли соперник мог бы еще что-то противопоставить.

– Сегодня впервые за долгое время вышел Бени Макуана, и мы немного изменили схему. Центрфорвардом стал Гуцуляк. Насколько это рабочая схема? Я понимаю, что Бени сейчас не в суперклассной форме, но на будущее, насколько это рабочая схема?

– Время покажет. Мы не можем утверждать, как это будет работать в будущем, пока не пройдем определенное время в тренировочном процессе с Бени в общей группе. Пока он не в оптимальных кондициях, и мы еще не поняли, как именно нам распоряжаться теми активами, которые у нас есть, и теми игроками, которых мы имеем. Конечно, для этого надо, чтобы те, на кого мы рассчитываем, находились в оптимальной форме или хотя бы непрерывно участвовали в процессе. Надеюсь, Бени будет добавлять времени в тренировочном процессе ежедневно. Последнюю неделю было приятно наблюдать за его желанием на тренировках и его эффективностью именно на тренировках. Но кондиции и пауза, которая была, и травма, которая тянулась с прошлого сезона, до сих пор вносят коррективы. Если мы сможем использовать такой вариант расположения игроков в будущем, будет замечательно. У нас будет вариант для большего разнообразия. Вопрос времени, мы будем испытывать такие варианты, и я думаю, что, учитывая опыт Гуцуляка в игре на позиции центрального нападающего, все может быть.

– После поединка вы ходили к болельщикам, в каком ключе был этот разговор, и это был монолог или диалог?

– Сначала мы выслушали болельщиков. Безусловно, мы все очень хорошо понимаем, что любой человек, который причастен к клубу, который болеет, отдает свою любовь клубу и поддерживает его, будет высказывать свои требования. В первую очередь требование всегда будет одно - побеждать. Мы все хотим эти голы. Безусловно, в такие моменты надо возвращаться к тому, что нет ни одного человека, который ассоциирует себя с «Полесьем», который не хочет, чтобы мы выигрывали каждую игру. Но надо воспринимать ситуацию реалистично. Сначала я подошел, чтобы выслушать болельщиков и спросить, они недовольны игрой сегодня, игрой ребят, игрой команды?

Мы дошли до того, что говорили исключительно о результате и голах. Но, как я говорил ранее, он не может быть определен заранее. Мы хотим его всем сердцем ежедневной работой. Думаю, в таких ситуациях должен быть диалог. Это нормально, когда есть требования, когда все хотят больше побед. Но надо возвращаться к тем моментам, когда мы побеждали. Я сразу говорил, чтобы мы не были напыщенными и не думали, что все будет так, как мы захотим, потому что мы в определенном процессе. Хочу настоятельно попросить или отметить, что есть вещи, которые мы видим снаружи, а есть те, что происходят внутри. То, что происходит снаружи - это уже конечный продукт, который мы имеем на сегодняшний день. Сегодня мы видели игру, которая мне очень импонировала. Не увидели то количество голов, которые хотим. Надеюсь, что эти голы будут в следующих матчах. Могу только поблагодарить болельщиков за их вовлеченность в жизнь команды. Мы понимаем, что без болельщиков футбола не существует. И когда будут сложные моменты, хочу, чтобы они помнили, что идет процесс. И в такие моменты я, по крайней мере, буду открытым к диалогу, и ребята также открыты. Будем делать все, чтобы их поддержка была безальтернативной. И чтобы мы отблагодарили результатом. На это нужно время, и все будет так, как мы все вместе хотим.