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Уимблдон
09 июля 2024, 19:41 | Обновлено 09 июля 2024, 19:44
1731
8

Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин

Янник Синнер неожиданно проиграл Даниилу Медведеву

09 июля 2024, 19:41 | Обновлено 09 июля 2024, 19:44
1731
8
Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер завершил выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала итальянец проиграл пятому сеяному Даниилу Медведеву.

Уимблдон. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6

Отметим, что Синнер почувствовал недомогание в третьем сете и брал медицинский тайм-аут.

Это была 12-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 предыдущих поединков, проиграв первые шесть.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Томми Полом (№13 ATP). В прошлом году Медведев также играл в полуфинале Уимблдона.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Медведев смотреть онлайн Янник Синнер Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрій Заліщук
ось це позор, програти цьому...
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+3
Vadym Shcherban
Перестарався в коханні з тенісисткою 404. Що ту винесли з корту без сил , що цей фраєр  знесиливв самий відповідальний момент.... Коротше, дотра.ли.ся обоє
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Максим Колісник
Травму треба Сіннеру нормально залікувати
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0
ptolemeus
Ну тепер ворота до повторення фіналу минулого року відкриті. Було б цікаво, чому ні. Заруба Карлітоса і Джоковича це завжди цікаво.
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0
Nba37
Надежда на Алькараса, ну и испанец тоже много ошибается 
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0
сергей богданов
Вот вам и новое супер крутое поколение, сколько им дефирамбы пели, я сразу сказал, уровень мужского тениса сейчас не о чем
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0
Standard
Цапи щось підсипали (
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0
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