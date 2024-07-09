Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин
Янник Синнер неожиданно проиграл Даниилу Медведеву
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер завершил выступления на Уимблдоне.
В матче 1/4 финала итальянец проиграл пятому сеяному Даниилу Медведеву.
Уимблдон. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6
Отметим, что Синнер почувствовал недомогание в третьем сете и брал медицинский тайм-аут.
Это была 12-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 предыдущих поединков, проиграв первые шесть.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Томми Полом (№13 ATP). В прошлом году Медведев также играл в полуфинале Уимблдона.
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