Определен первый полуфиналист Уимблдона у мужчин

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер завершил выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала итальянец проиграл пятому сеяному Даниилу Медведеву.

Уимблдон. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6

Отметим, что Синнер почувствовал недомогание в третьем сете и брал медицинский тайм-аут.

Это была 12-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 5 предыдущих поединков, проиграв первые шесть.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом (№3 ATP) или Томми Полом (№13 ATP). В прошлом году Медведев также играл в полуфинале Уимблдона.

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