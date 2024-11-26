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Чемпионат Европы
26 ноября 2024, 00:29 | Обновлено 26 ноября 2024, 00:40
97
0

Получила травму в Турции. У женской сборной Украины произошла замена

Вместо травмированной Яны Деркач на матчи вызвана Леся Ольхова

26 ноября 2024, 00:29 | Обновлено 26 ноября 2024, 00:40
97
0
Получила травму в Турции. У женской сборной Украины произошла замена
Instagram. Яна Деркач (слева)

Как стало известно Sport.ua, произошло изменение в составе женской сборной Украины по футболу, которая в Турции завершает подготовку к первому матчу плей-офф отбора к Евро-2025 с командой Бельгии.

В последнем туре чемпионата Турции получила травму Яна Деркач, которая выступает за клуб «Фомгет».

Вместо нее в сборную Украины была вызвана Леся Ольхова из харьковского «Металлиста 1925».

Подопечные Владимира Пятенко будут принимать команду Бельгии в Анталье 29 ноября, а 1 декабря отправятся на ответный матч, который пройдет 3 декабря в Левене.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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