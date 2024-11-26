Получила травму в Турции. У женской сборной Украины произошла замена
Вместо травмированной Яны Деркач на матчи вызвана Леся Ольхова
Как стало известно Sport.ua, произошло изменение в составе женской сборной Украины по футболу, которая в Турции завершает подготовку к первому матчу плей-офф отбора к Евро-2025 с командой Бельгии.
В последнем туре чемпионата Турции получила травму Яна Деркач, которая выступает за клуб «Фомгет».
Вместо нее в сборную Украины была вызвана Леся Ольхова из харьковского «Металлиста 1925».
Подопечные Владимира Пятенко будут принимать команду Бельгии в Анталье 29 ноября, а 1 декабря отправятся на ответный матч, который пройдет 3 декабря в Левене.
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