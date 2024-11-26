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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Надо было дать наганяй ребятам»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 02:10 |
82
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Надо было дать наганяй ребятам»

Полесье и Заря закрывали 14-й тур Украинской Премьер-лиги

26 ноября 2024, 02:10 |
82
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Надо было дать наганяй ребятам»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал выездную ничью в Житомире против местного «Полесья» в матче 14-го тура УПЛ.

– Тяжело вошли в игру. Сложный первый тайм для нас. Мало что получалось. Но второй тайм нам в плюс. Хорошо начали вторую половину. Начали создавать моменты. Надо было забивать и сделали это.

Контролировали встречу, но необязательное удаление Романа Вантуха изменило рисунок матча.

Пришлось играть в обороне. Первый раз в этом сезоне сыграли в ничью. Учитывая то, как складывалась игра, для нас эта ничья в плюс.

– О чем шла речь в перерыве? Все же наша игра значительно улучшилась во втором тайме.

– Был серьезный разговор. Надо было дать нагоняй ребятам, указать на ошибки. После этого стали действовать смелее, агрессивнее. То, что и требовалось.

– Чем можно объяснить такое сложное для нас начало матча?

– Большое влияние имел результат сегодня и наше турнирное положение. Возможно именно поэтому, из-за этого давления, где-то ну очень осторожно мы начали. Играли на победу. Делали все, чтобы выиграть, но сыграли вничью. Безусловно, хочу сказать своей команде большое спасибо за самоотдачу и характер.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Заря Луганск Полесье - Заря Младен Бартулович
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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