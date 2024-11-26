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ATP
26 ноября 2024, 03:26 |
19
0

Овчаренко впервые в карьере пробился в основу челленджера

Украинский теннисист в двух сетах победил соперника и попал в основную сетку соревнований

26 ноября 2024, 03:26 |
19
0
Овчаренко впервые в карьере пробился в основу челленджера

Александр Овчаренко (ATP 332) уверенно завершил финальный матч квалификации Maia Open (Португалия), обыграв представителя хозяев турнира Тьягу Перейру (ATP 541). Встреча длилась 1 час 30 минут.

ATP Challenger, Мая, Португалия, Квалификация, финал
Александр Овчаренко (Украина) – Тьягу Перейра (Португалия) – 6:1, 7:6

Напомним, в мужском украинском теннисе недавно сменился лидер. Первой ракеткой страны стал Олег Приходько, который добился успехов на турнирах в Италии. Бывший лидер Александр Овчаренко уступил эту позицию из-за снижения рейтинга.

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Александр Овчаренко
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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