Овчаренко впервые в карьере пробился в основу челленджера
Украинский теннисист в двух сетах победил соперника и попал в основную сетку соревнований
Александр Овчаренко (ATP 332) уверенно завершил финальный матч квалификации Maia Open (Португалия), обыграв представителя хозяев турнира Тьягу Перейру (ATP 541). Встреча длилась 1 час 30 минут.
ATP Challenger, Мая, Португалия, Квалификация, финал
Александр Овчаренко (Украина) – Тьягу Перейра (Португалия) – 6:1, 7:6
Напомним, в мужском украинском теннисе недавно сменился лидер. Первой ракеткой страны стал Олег Приходько, который добился успехов на турнирах в Италии. Бывший лидер Александр Овчаренко уступил эту позицию из-за снижения рейтинга.
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