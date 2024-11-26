Овчаренко впервые в карьере пробился в основу челленджера

Александр Овчаренко (ATP 332) уверенно завершил финальный матч квалификации Maia Open (Португалия), обыграв представителя хозяев турнира Тьягу Перейру (ATP 541). Встреча длилась 1 час 30 минут.

ATP Challenger, Мая, Португалия, Квалификация, финал

Александр Овчаренко (Украина) – Тьягу Перейра (Португалия) – 6:1, 7:6

Напомним, в мужском украинском теннисе недавно сменился лидер. Первой ракеткой страны стал Олег Приходько, который добился успехов на турнирах в Италии. Бывший лидер Александр Овчаренко уступил эту позицию из-за снижения рейтинга.