ФОТО. «Уже разбито». Что с Мудриком? Михаил публикует странные сторис

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в последнее время публикует в сторис своей страницы Instagram достаточно интересные фото и видео.

Так, например, украинец опубликовал известный фрагмент сериала «Острые козырьки», в котором девушка спрашивает главного героя какую песню ему исполнить (веселую или грустную), на что персонаж Томас Шелби отвечает: «Грустную». Девушка предупредила, что песня может разбить сердце, на что последовал ответ: «Уже разбито».

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Что конкретно случилось в жизни Мудрика – неизвестно, но в сериале это референс к минувшей любви героя. Возможно, таким образом, Михаил сообщает, что его отношения с моделью с рф виолеттой грачевой завершены?

Также футболист в последнее время полюбил живопись – в его сторис уже неоднократно были опубликованы работы мировых художников.