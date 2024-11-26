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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 03:00 |
18
0

Паулу Фонсека: «Слован попал в основной раунд – это уже не случайно»

Главный тренер итальянского клуба готовится к сопротивлению от словацкого клуба

26 ноября 2024, 03:00 |
18
0
Паулу Фонсека: «Слован попал в основной раунд – это уже не случайно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал, как команда будет играть против братиславского «Слована» в 5-м туре Лиги чемпионов.

«О недооценке соперника не может быть и речи. Мы уже говорили с командой и знаем, насколько важен каждый матч в Лиге чемпионов. Если «Слован» попал в основной раунд, то это уже не случайно. Поэтому мы относимся к сопернику с уважением.

Тем более, «Милану» в последнее время удается хорошо играть с сильными соперниками, а вот с командами, похожими на «Слован», трудно. Возможно, у таких команд больше мотивации отобрать очки у именитой команды. Не знаю.

Нельзя не учесть, что на выходных мы сыграли с «Ювентусом». Это была очень тяжелая игра. Кто-то выпал из состава, а кто-то, наоборот, готов ворваться в бой.

Сейчас трудно сказать, кто именно выйдет на поле завтра. Все спрашивают о Леао. Он важный игрок для нашей команды и начал играть хорошо, но у меня есть и другие футболисты, которым я доверяю. Мы посмотрим, кто в каком состоянии, и тогда определимся. Могу сказать, что Абрахам точно выйдет в составе, а вот Фофани нужен отдых.

При правильном настрое на игру мы добьемся успеха. Главное - выходить на поле и играть в свой футбол», - прокомментировал Фонсека.

26 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Слован Братислава» будет принимать «Милан». Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Слован Братислава Милан Паулу Фонсека Рафаэл Леау Тэмми Абрахам Юссуф Фофана
Олександр Сільченко Источник: ФК Милан
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