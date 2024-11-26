Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал, что ждет от игры 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии»:

«Возможно, «Бавария» и является фаворитом, ведь играет дома, но это будет игра двух похожих команд. И мы, и соперник любим контролировать мяч, а также прессинговать. Завтра на поле будет две команды, но всего один мяч. Это будет интересно.

Главной задачей для игроков является противодействовать прессингу «Баварии». Мы к этому готовы. Конечно, будет трудно сдерживать и атаку соперника. Это короткие пасы, мячи за спину, использование центрального нападающего - мы готовы ко всему.

Сейчас нам нужно набирать очки, ведь считаю, что в этой Лиге чемпионов не все результаты соответствуют тому, чего заслуживала команда. Но это уже произошло. Мы не знаем, сколько очков нам нужно для выхода, ведь хотим попасть в восьмерку лучших, но нужно забивать и выигрывать игру за игрой.

Мы уже выровняли свою игру. Кроме матча с лондонским «Арсеналом», все игры команда демонстрировала хороший футбол.

В «Баварию» едем за победой, и если надо будет, то будем рисковать. Если победит соперник, то поздравим его и вернемся к работе», - прокомментировал Энрике на предматчевой пресс-конференции.