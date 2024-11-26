Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 03:59 |
56
0

Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»

Главный тренер «ПСЖ» желает победить «Баварию»

26 ноября 2024, 03:59 |
56
0
Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал, что ждет от игры 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии»:

«Возможно, «Бавария» и является фаворитом, ведь играет дома, но это будет игра двух похожих команд. И мы, и соперник любим контролировать мяч, а также прессинговать. Завтра на поле будет две команды, но всего один мяч. Это будет интересно.

Главной задачей для игроков является противодействовать прессингу «Баварии». Мы к этому готовы. Конечно, будет трудно сдерживать и атаку соперника. Это короткие пасы, мячи за спину, использование центрального нападающего - мы готовы ко всему.

Сейчас нам нужно набирать очки, ведь считаю, что в этой Лиге чемпионов не все результаты соответствуют тому, чего заслуживала команда. Но это уже произошло. Мы не знаем, сколько очков нам нужно для выхода, ведь хотим попасть в восьмерку лучших, но нужно забивать и выигрывать игру за игрой.

Мы уже выровняли свою игру. Кроме матча с лондонским «Арсеналом», все игры команда демонстрировала хороший футбол.

В «Баварию» едем за победой, и если надо будет, то будем рисковать. Если победит соперник, то поздравим его и вернемся к работе», - прокомментировал Энрике на предматчевой пресс-конференции.

По теме:
ФОТО. Новая девушка звезды ПСЖ – огонь! Их видели в ночном клубе
Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»
«Мы хотим быть командой номер 1». Винсент Компани – о матче с ПСЖ
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Бавария - ПСЖ Луис Энрике
Олександр Сільченко Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Баскетбол | 25 ноября 2024, 21:57 7
Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю

Наша команда потерпела четвертое поражение в квалификации Евробаскета-2025

Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Футбол | 26.11.2024, 03:38
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Футбол | 25.11.2024, 13:17
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 12:34
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
25.11.2024, 00:04 2
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 20
Футбол
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 57
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем