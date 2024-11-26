Куртуа – 4-й вратарь в истории Реала, достигший отметки в 100 сухих матчей

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги на Эстадио Мунисипаль де Бутарке встретились Леганес и мадридский Реал. Гости одержали уверенную победу, разгромив соперников со счетом 3:0.

Голкипер Реала, Тибо Куртуа, в этом матче сохранил свои ворота сухими и стал 4-м вратарем в истории клуба, который смог отыграть 100+ матчей на ноль. До бельгийца данную отметку достигли:

Икер Касильяс (714 матчей, 254 на ноль)

Франсиско Буйо (450 матчей, 179 на ноль)

Мигель Анхель (326 матчей, 122 на ноль)

Стоит отметить, что из всех упомянутых голкиперов Куртуа имеет лучший процент игр на ноль: 41% (246 матчей, 100 на ноль). Для сравнения, у легенды клуба, Касильяса, этот показатель составляет 35%.

В этом сезоне Куртуа провел за клуб 13 матчей во всех соревнованиях, пропустив 10 голов и 5 раз отыграв на ноль.

Дмитрий БАНАР