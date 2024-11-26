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Испания
26 ноября 2024, 03:04 | Обновлено 26 ноября 2024, 03:05
17
0

Куртуа – 4-й вратарь в истории Реала, достигший отметки в 100 сухих матчей

Голкиперу мадридского клуба удалось сохранить свои ворота сухими в матче против Леганеса

26 ноября 2024, 03:04 | Обновлено 26 ноября 2024, 03:05
17
0
Куртуа – 4-й вратарь в истории Реала, достигший отметки в 100 сухих матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги на Эстадио Мунисипаль де Бутарке встретились Леганес и мадридский Реал. Гости одержали уверенную победу, разгромив соперников со счетом 3:0.

Голкипер Реала, Тибо Куртуа, в этом матче сохранил свои ворота сухими и стал 4-м вратарем в истории клуба, который смог отыграть 100+ матчей на ноль. До бельгийца данную отметку достигли:

  • Икер Касильяс (714 матчей, 254 на ноль)
  • Франсиско Буйо (450 матчей, 179 на ноль)
  • Мигель Анхель (326 матчей, 122 на ноль)

Стоит отметить, что из всех упомянутых голкиперов Куртуа имеет лучший процент игр на ноль: 41% (246 матчей, 100 на ноль). Для сравнения, у легенды клуба, Касильяса, этот показатель составляет 35%.

В этом сезоне Куртуа провел за клуб 13 матчей во всех соревнованиях, пропустив 10 голов и 5 раз отыграв на ноль.

Дмитрий БАНАР

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Икер Касильяс Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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