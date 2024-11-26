Куртуа – 4-й вратарь в истории Реала, достигший отметки в 100 сухих матчей
Голкиперу мадридского клуба удалось сохранить свои ворота сухими в матче против Леганеса
В матче 14-го тура испанской Ла Лиги на Эстадио Мунисипаль де Бутарке встретились Леганес и мадридский Реал. Гости одержали уверенную победу, разгромив соперников со счетом 3:0.
Голкипер Реала, Тибо Куртуа, в этом матче сохранил свои ворота сухими и стал 4-м вратарем в истории клуба, который смог отыграть 100+ матчей на ноль. До бельгийца данную отметку достигли:
- Икер Касильяс (714 матчей, 254 на ноль)
- Франсиско Буйо (450 матчей, 179 на ноль)
- Мигель Анхель (326 матчей, 122 на ноль)
Стоит отметить, что из всех упомянутых голкиперов Куртуа имеет лучший процент игр на ноль: 41% (246 матчей, 100 на ноль). Для сравнения, у легенды клуба, Касильяса, этот показатель составляет 35%.
В этом сезоне Куртуа провел за клуб 13 матчей во всех соревнованиях, пропустив 10 голов и 5 раз отыграв на ноль.
Дмитрий БАНАР
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