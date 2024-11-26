«Мы хотим быть командой номер 1». Винсент Компани – о матче с ПСЖ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором немецкий клуб будет принимать французский «ПСЖ».

«Мы будем играть против одного из сильнейших клубов Европы. У этой команды много индивидуальных качеств. К тому же, «ПСЖ» тренирует один из лучших тренеров современного футбола.

Это будет настоящий бой, ведь обе команды будут играть на победу. Мы будем иметь преимущество благодаря болельщикам, и это для нас дополнительная ответственность.

Мы изучали соперника и скажу, что будем готовы к их агрессивному прессингу. Также знаем, что эта команда очень хорошо умеет контролировать мяч. Несмотря на то, что они очень хороши, мы должны побеждать.

Наша цель не просто финишировать в ТОП-8, а сделать так, чтобы в итоге мы оказались в ТОП-1. Вот к чему мы должны стремиться», - прокомментировал Компани на предматчевой пресс-конференции.