Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»

Главный тренер «Барселоны» Ганс Флик прокомментировал готовность своей команды к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против французского «Бреста».

«Это очень хорошая команда, которая доказала, что умеет создавать сенсации. Сейчас эта команда в турнирной таблице находится выше «Барселоны», поэтому эта игра не будет простой.

Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать. Анализировали несколько матчей соперника. Их главный козырь – стандартные положения, поэтому мы будем сосредоточены на контроле мяча, чтобы не дать футболистам «Бреста» использовать их оружие против нас.

У нас молодая команда, которая каждый день учится. Но мы видим, что футболисты прогрессируют. Мы им доверяем и видим, что для них это важно.

Также хочу сказать, что Ламин Ямал будет готов к игре. Он нам поможет, ведь стал тем мотором, который может контролировать игру и обострять ее», – прокомментировал Флик.

🎙️ HANSI FLICK on Barça vs Brest in the @ChampionsLeague: "They have very good set pieces and are good in transition, so for us it's very important to control the ball." pic.twitter.com/slt1bSKigd