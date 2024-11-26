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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 04:30 |
22
0

Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»

Барселона будет принимать французский Брест в Лиге чемпионов

26 ноября 2024, 04:30 |
22
0
Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ганс Флик прокомментировал готовность своей команды к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против французского «Бреста».

«Это очень хорошая команда, которая доказала, что умеет создавать сенсации. Сейчас эта команда в турнирной таблице находится выше «Барселоны», поэтому эта игра не будет простой.

Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать. Анализировали несколько матчей соперника. Их главный козырь – стандартные положения, поэтому мы будем сосредоточены на контроле мяча, чтобы не дать футболистам «Бреста» использовать их оружие против нас.

У нас молодая команда, которая каждый день учится. Но мы видим, что футболисты прогрессируют. Мы им доверяем и видим, что для них это важно.

Также хочу сказать, что Ламин Ямал будет готов к игре. Он нам поможет, ведь стал тем мотором, который может контролировать игру и обострять ее», – прокомментировал Флик.

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Ханс-Дитер Флик Лига чемпионов Барселона Брест (Франция) Ламин Ямал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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