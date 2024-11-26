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  4. Рэшфорд забил при 4 из 5 тренеров Ман Юнайтед в их дебютных матчах в АПЛ
Англия
26 ноября 2024, 03:13 |
32
0

Рэшфорд забил при 4 из 5 тренеров Ман Юнайтед в их дебютных матчах в АПЛ

В первой игре Аморима против Ипсвича Маркус отличился на 2-й минуте встречи

26 ноября 2024, 03:13 |
32
0
Рэшфорд забил при 4 из 5 тренеров Ман Юнайтед в их дебютных матчах в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

На выходных, в рамках 12-го тура АПЛ, на поле встретились Ипсвич и Манчестер Юнайтед. Встреча состоялась на Портман Роуд и завершилась со счетом 1:1. Голами в матче отметились Маркус Рэшфорд (2) и Омари Хатчинсон (43).

Для Рубена Аморима этот матч стал дебютным во главе красных дьяволов. Маркус Рэшфорд стал первым игроком, который отметился забитым мячом при новом португальском коуче. Следует отметить, что благодаря этому голу Маркус стал игроком МЮ, который забивал в первых матчах АПЛ под руководством четырех из последних пяти тренеров:

  • Арсенал (Ван Гал, 2016)
  • Галл Сити (Моуриньо, 2016)
  • Кардифф (Сульшер, 2018)
  • Ипсвич (Аморим, 2024)

Единственный тренер, при котором Рэшфорд не забивал в дебютном матче — Тен Хаг (Брайтон, 2022).

В этом сезоне Маркус сыграл за Манчестер Юнайтед 19 матчей, в которых ему удалось забить 5 голов и отдать 3 ассиста.

Дмитрий БАНАР

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Луи ван Гал Жозе Моуриньо Уле Гуннар Сульшер Эрик тен Хаг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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