ВИДЕО. Красавица с мячом. Алиша Леманн похвасталась фигурой и техникой

25-летняя футболистка сборной Швейцарии и туринского «Ювентуса» Алиша Леманн снова порадовала болельщиков в социальных сетях.

На этот раз девушка показала, как тренируется и овладевает футбольным мячом.

С техникой у Леманн все прекрасно, как и с фигурой.

Алиша Леманн является воспитанницей футбольной академии «Янг Бойз». В свое время выступала в чемпионате Англии за команды «Вест Хэм» и «Астон Виллу». Также короткий период играла за «Эвертон».

В 2024 году Алиша перешла в туринский «Ювентус», где сыграла 11 матчей и забила 2 гола.

За сборную Швейцарии девушка провела 59 матчей и отметилась 9 результативными ударами.