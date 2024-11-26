Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Красавица с мячом. Алиша Леманн похвасталась фигурой и техникой
Италия
26 ноября 2024, 04:50 |
206
0

ВИДЕО. Красавица с мячом. Алиша Леманн похвасталась фигурой и техникой

Игрок туринского «Ювентуса» снова порадовала болельщиков в социальных сетях

26 ноября 2024, 04:50 |
206
0
ВИДЕО. Красавица с мячом. Алиша Леманн похвасталась фигурой и техникой
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летняя футболистка сборной Швейцарии и туринского «Ювентуса» Алиша Леманн снова порадовала болельщиков в социальных сетях.

На этот раз девушка показала, как тренируется и овладевает футбольным мячом.

С техникой у Леманн все прекрасно, как и с фигурой.

Алиша Леманн является воспитанницей футбольной академии «Янг Бойз». В свое время выступала в чемпионате Англии за команды «Вест Хэм» и «Астон Виллу». Также короткий период играла за «Эвертон».

В 2024 году Алиша перешла в туринский «Ювентус», где сыграла 11 матчей и забила 2 гола.

За сборную Швейцарии девушка провела 59 матчей и отметилась 9 результативными ударами.

По теме:
ФОТО. Новая девушка звезды ПСЖ – огонь! Их видели в ночном клубе
ФОТО. «Уже разбито». Что с Мудриком? Михаил публикует странные сторис
Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Алиша Леманн Ювентус lifestyle чемпионат Италии по футболу женская сборная Швейцарии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика
Футбол | 25 ноября 2024, 21:25 4
«Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика
«Это неприемлемо для профессионала». Итальянский журналист «разнес» Довбика

Артем получил критику от Уго Трани

Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Снукер | 25 ноября 2024, 07:39 1
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями

Марк Селби не сумел преодолеть стартовый раунд UK Championship в Йорке

Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»
Футбол | 26.11.2024, 04:30
Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»
Ганс ФЛИК: «Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать»
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25.11.2024, 08:53
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Футбол | 25.11.2024, 13:17
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
25.11.2024, 00:04 2
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 20
Футбол
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 18
Футбол
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем