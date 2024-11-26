ВИДЕО. Красавица с мячом. Алиша Леманн похвасталась фигурой и техникой
Игрок туринского «Ювентуса» снова порадовала болельщиков в социальных сетях
25-летняя футболистка сборной Швейцарии и туринского «Ювентуса» Алиша Леманн снова порадовала болельщиков в социальных сетях.
На этот раз девушка показала, как тренируется и овладевает футбольным мячом.
С техникой у Леманн все прекрасно, как и с фигурой.
Алиша Леманн является воспитанницей футбольной академии «Янг Бойз». В свое время выступала в чемпионате Англии за команды «Вест Хэм» и «Астон Виллу». Также короткий период играла за «Эвертон».
В 2024 году Алиша перешла в туринский «Ювентус», где сыграла 11 матчей и забила 2 гола.
За сборную Швейцарии девушка провела 59 матчей и отметилась 9 результативными ударами.
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