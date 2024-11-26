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Чемпионат Италии
Эмполи
25.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Удинезе
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Италия
26 ноября 2024, 01:31 | Обновлено 26 ноября 2024, 01:32
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0

Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор

25 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А

26 ноября 2024, 01:31 | Обновлено 26 ноября 2024, 01:32
7
0
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура итальянской Серии А Эмполи на своем поле принимал Удинезе.

Еще несколько сезонов назад Удинезе был бы безоговорочным фаворитом этого противостояния, но сейчас ситуация изменилась. Обе команды находятся в середине таблицы, поэтому игра была равной.

В первом тайме игроки Эмполи вышли вперед благодаря голу Петро Пеллегри.

На вторую половину лучше настроились гости, однако они смогли сравнять счет лишь на 76-й минуте, когда Кинан Дэвис забил гол.

Серия А. 13-й тур. 25 ноября

Эмполи – Удинезе – 1:1

Голы: Пеллегри, 23, – Дэвис, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Кинан Дейвис (Удинезе).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Пеллегри (Эмполи).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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