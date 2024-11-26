Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор

В матче 13-го тура итальянской Серии А Эмполи на своем поле принимал Удинезе.

Еще несколько сезонов назад Удинезе был бы безоговорочным фаворитом этого противостояния, но сейчас ситуация изменилась. Обе команды находятся в середине таблицы, поэтому игра была равной.

В первом тайме игроки Эмполи вышли вперед благодаря голу Петро Пеллегри.

На вторую половину лучше настроились гости, однако они смогли сравнять счет лишь на 76-й минуте, когда Кинан Дэвис забил гол.

Серия А. 13-й тур. 25 ноября

Эмполи – Удинезе – 1:1

Голы: Пеллегри, 23, – Дэвис, 76

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