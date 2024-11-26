Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
25 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А
В матче 13-го тура итальянской Серии А Эмполи на своем поле принимал Удинезе.
Еще несколько сезонов назад Удинезе был бы безоговорочным фаворитом этого противостояния, но сейчас ситуация изменилась. Обе команды находятся в середине таблицы, поэтому игра была равной.
В первом тайме игроки Эмполи вышли вперед благодаря голу Петро Пеллегри.
На вторую половину лучше настроились гости, однако они смогли сравнять счет лишь на 76-й минуте, когда Кинан Дэвис забил гол.
Серия А. 13-й тур. 25 ноября
Эмполи – Удинезе – 1:1
Голы: Пеллегри, 23, – Дэвис, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
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