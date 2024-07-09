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  4. Известный рэпер восхитился игрой Остапепко на Уимблдоне
Уимблдон
09 июля 2024, 18:12 |
572
1

Известный рэпер восхитился игрой Остапепко на Уимблдоне

Lil Wayne эмоционально отреагировал на выход латвийки в четвертьфинал

09 июля 2024, 18:12 |
572
1
Известный рэпер восхитился игрой Остапепко на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Известный американский рэпер Lil Wayne эмоционально отреагировал на выход латвийки Алены Остапенко в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

«Алена, Алена, Алена! Я был и остаюсь большим фанатом! Кайфую от каждого матча!», – написал рэпер в соцсетях.

Ранее Остапенко сказала, что хотела бы увидеть Lil Wayne в своей ложе на US Open, исполнитель принял приглашение.

10 июля Остапенко сыграет в 1/4 финала Уимблдона против Барборы Крейчиковой из Чехии.

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Алена Остапенко lifestyle
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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sirjoga
Яка красива пара б з них вийшла
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