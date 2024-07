Известный рэпер восхитился игрой Остапепко на Уимблдоне

Известный американский рэпер Lil Wayne эмоционально отреагировал на выход латвийки Алены Остапенко в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

«Алена, Алена, Алена! Я был и остаюсь большим фанатом! Кайфую от каждого матча!», – написал рэпер в соцсетях.

Ранее Остапенко сказала, что хотела бы увидеть Lil Wayne в своей ложе на US Open, исполнитель принял приглашение.

10 июля Остапенко сыграет в 1/4 финала Уимблдона против Барборы Крейчиковой из Чехии.

Jelena Jelena Jelena!!! I am and I been a huge fkn fan!!! 💪🏾💪🏾🙏🏾 a joy to watch…EVERY TIME! pic.twitter.com/Q880UU5zrd