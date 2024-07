Гофф разгромила квалифаерку и повторила свое лучшее достижение на Уимблдоне

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде американка в двух сетах уверенно переиграла Сонай Картал (Великобритания, WTA 298), которая стартовала на мейджоре из квалификации.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Сонай Картал (Великобритания) [Q] – Коко Гофф (США) [2] – 4:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц.

Выйдя в 1/8 финала, Гофф повторила свой лучший результат на этом турнире, который показывала в 2019 и 2021 годах.

В 4-м раунде Уимблдонского турнира Коко сыграет против Эммы Наварро (США, WTA 17), которая ранее выбила «нейтралку» Диану Шнайдер (WTA 30) 2:6, 6:3, 6:4.

Comprehensive from Coco 😤



The No.2 seed storms into the second week, defeating Sonay Kartal 6-4, 6-0.#Wimbledon pic.twitter.com/s5oCtYAn8L