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  4. Третья ракетка мира пояснила, почему сенсационно вылетела из Aus Open 2025
Australian Open
22 января 2025, 02:26 |
112
0

Третья ракетка мира пояснила, почему сенсационно вылетела из Aus Open 2025

Коко Гауфф неожиданно уступила Пауле Бадосе в четвертьфинале австралийского мейджора

22 января 2025, 02:26 |
112
0
Третья ракетка мира пояснила, почему сенсационно вылетела из Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира из США Коко Гауфф прокомментировала поражение Пауле Бадосе (Испания, WTA 12) в 1/4 финала Australian Open 2025:

«Паула играла здорово. Возможно, в первом сете были моменты, которые могли сложиться в мою пользу – и результат сета был бы другим. У меня впереди много работы. Конечно, я расстроена – но не разбита.

Я показала свой максимум, но у меня не получилось. Поэтому я расстроена, но у меня нет такой грусти, будто это конец света – как было бы несколько лет назад. У меня все равно ощущение, что я развиваюсь.

Мне кажется, я хорошо строила розыгрыши, но допускала очень много ошибок в завершающем ударе. Мне нужно быть агрессивной. Именно за счет агрессии я выиграла большую часть матчей в последние несколько месяцев. Сейчас я перестраиваю игру – я не всегда была такой агрессивной. Поэтому на первых этапах можно ожидать провалов. Но я верю в то, что это станет инстинктом».

Видеообзор матча Коко Гауфф – Паула Бадоса

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Коко Гауфф Паула Бадоса Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Australian Open
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