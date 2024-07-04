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04 июля 2024, 17:25 | Обновлено 04 июля 2024, 17:26
1200
1

Обнародована зарплата Беседина в Ордабасах

Нападающий выступает за казахский клуб с 2023 года

04 июля 2024, 17:25 | Обновлено 04 июля 2024, 17:26
1200
1
Обнародована зарплата Беседина в Ордабасах
ФК Ордабасы. Артём Беседин

Стала известна зарплата украинского форварда Артёма Беседина, который выступает за казахский клуб «Ордабасы».

За минувший сезон 2023/24 нападающий заработал около 88200 долларов. Из них 4200(х12) долларов это месячная зарплата и 37800 долларов в качестве бонусов.

Артём выступает за казахский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл на поле 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу Артем Беседин зарплаты
Алексей Тиньков Источник
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Lulinnha
Я вже подумав розрахунок фініками та кумисом... 
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