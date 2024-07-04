Обнародована зарплата Беседина в Ордабасах

Стала известна зарплата украинского форварда Артёма Беседина, который выступает за казахский клуб «Ордабасы».



За минувший сезон 2023/24 нападающий заработал около 88200 долларов. Из них 4200(х12) долларов это месячная зарплата и 37800 долларов в качестве бонусов.



Артём выступает за казахский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл на поле 9 матчей, в которых забил 2 гола.