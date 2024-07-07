Эзри КОНЗА: «Я уверен, что мы можем выиграть Евро»

Защитник сборной Англии Эзри Конза прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии (1:1, 5:3 по пенальти) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Это был волшебный опыт, то, о чем я мечтал в детстве, когда хотел играть в такие игры. Я благодарен тренеру за то, что выпустил меня на поле, и главное, что мы сегодня одержали победу. Очень эмоциональная игра, но нам удалось это сделать.

Никогда не сомневались в победе в серии пенальти, особенно с ребятами, которые их выполняли. Очень уверенно. Это то, над чем мы работали достаточно долго. Никогда не знаешь, можешь ли выиграть по пенальти, можешь ли пройти дальше в серию. Мы знали, что будем готовы, если до этого дойдет.

Как дальше мы можем зайти? Это зависит от нас. Если мы продолжим демонстрировать дух и сплоченность, я уверен, что мы сможем дойти до самого конца и выиграть все».