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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы сделали все, что могли»
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 09:21 |
695
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы сделали все, что могли»

Защитник сборной Нидерландов прокомментировал победу над Турцией

07 июля 2024, 09:21 |
695
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы сделали все, что могли»
УЕФА. Вирджил ван Дейк

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над национальной командой Турции (2:1) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Я несколько раз потерял мяч в опасных моментах, но это не сильно повлияло. Во втором тайме нужно было стараться сохранять спокойствие и пользоваться возможностями, которые появляются. Мы это хорошо сделали.

Вы видите, как все реагируют и работают вместе. Мы сделали все, что могли, с перехватами и сейвами. Теперь пришло время восстанавливаться и готовиться к следующему тяжелому матчу – против сборной Англии в среду».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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