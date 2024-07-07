Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы сделали все, что могли»
Защитник сборной Нидерландов прокомментировал победу над Турцией
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над национальной командой Турции (2:1) в четвертьфинальном матче Евро-2024:
«Я несколько раз потерял мяч в опасных моментах, но это не сильно повлияло. Во втором тайме нужно было стараться сохранять спокойствие и пользоваться возможностями, которые появляются. Мы это хорошо сделали.
Вы видите, как все реагируют и работают вместе. Мы сделали все, что могли, с перехватами и сейвами. Теперь пришло время восстанавливаться и готовиться к следующему тяжелому матчу – против сборной Англии в среду».
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