СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

В субботу, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Швейцария

2.32 – 3.00 – 4.00

22:00 Нидерланды – Турция

1.62 – 4.22 – 6.29

ТЕННИС

18:30 Онс Жабер – Элина Свитолина

1.48 – 2.68

КИБЕРСПОРТ

19:00 BIG – NNO Prime

1.80 – 1.91

20:00 MOUZ – Eintracht Spandau

6.66 – 1.10