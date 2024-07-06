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06 июля 2024, 18:03 |
52
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 июля 2024, 18:03 |
52
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Швейцария

Ggbet 2.32 – 3.00 – 4.00

22:00 Нидерланды – Турция

Ggbet 1.62 – 4.22 – 6.29

ТЕННИС

18:30 Онс Жабер – Элина Свитолина

Ggbet 1.48 – 2.68

КИБЕРСПОРТ

19:00 BIG – NNO Prime

Ggbet 1.80 – 1.91

20:00 MOUZ – Eintracht Spandau

Ggbet 6.66 – 1.10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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