Другие новости06 июля 2024, 18:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 июля 2024, 18:03 |
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В субботу, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Англия – Швейцария
22:00 Нидерланды – Турция
ТЕННИС
18:30 Онс Жабер – Элина Свитолина
КИБЕРСПОРТ
19:00 BIG – NNO Prime
20:00 MOUZ – Eintracht Spandau
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