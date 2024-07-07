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Кубок Америки
Уругвай
07.07.2024 04:00 – FT 0 : 0
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
07 июля 2024, 08:58 |
387
0

Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2). Неожиданный вылет. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Копа Америка

07 июля 2024, 08:58 |
387
0
Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2). Неожиданный вылет. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 6 на 7 июля 2024 года состоялся четвертьфинальный матч Копа Америка 2024 между национальными сборными Уругвая и Бразилии.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0, причем сборная Бразилии играла с 74 минуты в большинстве из-за удаления Нандеса. Однако численное преимущество реализовать не удалось, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались уругвайцы, у которых не забил только Хосе Хименес. Неудачниками же в «селесао» стали Эдер Милитао и Дуглас Луис.

В полуфинале Уругвай сыграет с Колумбией, которая разгромила Панаму со счетом 5:0.

Кубок Америки. 1/4 финала

Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2)

Удаление: Нандес, 74

Серия пенальти: 1:0 – Вальверде, 1:0 – Милитао, 2:0 – Бентонкур, 2:1 – Перрейра, 3:1 – де Арраскаета, 3:1 – Дуглас Луис, 3:1 – Хосе Хименес, 3:2 – Мартинелли, 4:2 – Угарте

Видеообзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Угарте (Уругвай).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Мартинелли (Бразилия).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Перейра (Бразилия).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Бентанкур (Уругвай).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Вальверде (Уругвай).
74’
Найтан Нандес (Уругвай) получает красную карточку.
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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