Чемпионат Европы04 июля 2024, 18:12 |
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Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 7 июля и стартует в 04:00
04 июля 2024, 18:12 |
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7 июля в 04:00 в американском городе Парадайс состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Уругвая и Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Колумбия – Панама.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
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