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  4. Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 18:12 |
210
0

Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 7 июля и стартует в 04:00

04 июля 2024, 18:12 |
210
0
Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии

7 июля в 04:00 в американском городе Парадайс состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Уругвая и Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Колумбия – Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Уругвай – Бразилия. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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