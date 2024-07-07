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Кубок Америки
Уругвай
07.07.2024 04:00 – FT 14 : 4
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
07 июля 2024, 06:25 | Обновлено 07 июля 2024, 06:30
2730
7

Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию

«Селесао» в послематчевой серии уступили со счетом 2:4

07 июля 2024, 06:25 | Обновлено 07 июля 2024, 06:30
2730
7
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии. На кону стояла путевка в полуфинал соревнований.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0, причем сборная Бразилии играла с 74 минуты в большинстве из-за удаления Нандеса. Однако численное преимущество реализовать не удалось, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались уругвайцы, у которых не забил только Хосе Хименес. Неудачниками же в «селесао» стали Эдер Милитао и Дуглас Луис.

В полуфинале Уругвай сыграет с Колумбией, которая разгромила Панаму со счетом 5:0.

Кубок Америки. 1/4 финала

Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2)

Удаление: Нандес, 74

Серия пенальти: 1:0 – Вальверде, 1:0 – Милитао, 2:0 – Бентонкур, 2:1 – Перрейра, 3:1 – де Арраскаета, 3:1 – Дуглас Луис, 3:1 – Хосе Хименес, 3:2 – Мартинелли, 4:2 – Угарте

«Элиджент Стедиум» (Парадайз, Невада)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Джамбо
Заслуженно едут на пляж 
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+2
T-800
смеялись с поражений Месси в финалах до опр. времени, но для начала нужно не проигрывать четвертьфиналы парагваям или как сегодня
БЬЕЛСА, ВЕДИ УРУГВАЙ К ФИНАЛУ ЧМ26
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+1
T-800
а теперь послушаю бразильских фанатов как им не нужна сраная Копа
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+1
sirjoga
Заслужено програли. Маючи чисельну перевагу вони особливо і не парились, по дві хвилини грали в пас в центрі поля, наче час тягнули. 
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+1
Chunga-Changa
Бывает)
Ответить
+1
Falko
А що там нагорі над заголовком за рахунок 14:4?
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0
Sheva19
Жуниор то все равно мяч получит 
Ответить
0
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