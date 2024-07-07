Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию

Состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии. На кону стояла путевка в полуфинал соревнований.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0, причем сборная Бразилии играла с 74 минуты в большинстве из-за удаления Нандеса. Однако численное преимущество реализовать не удалось, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались уругвайцы, у которых не забил только Хосе Хименес. Неудачниками же в «селесао» стали Эдер Милитао и Дуглас Луис.

В полуфинале Уругвай сыграет с Колумбией, которая разгромила Панаму со счетом 5:0.

Кубок Америки. 1/4 финала

Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2)

Удаление: Нандес, 74

Серия пенальти: 1:0 – Вальверде, 1:0 – Милитао, 2:0 – Бентонкур, 2:1 – Перрейра, 3:1 – де Арраскаета, 3:1 – Дуглас Луис, 3:1 – Хосе Хименес, 3:2 – Мартинелли, 4:2 – Угарте

«Элиджент Стедиум» (Парадайз, Невада)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine