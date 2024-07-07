С голами Хамеса и Диаса. Колумбия разгромила Панаму в 1/4 финала Копа

Закончился четвертьфинальный поединок Кубка Америки, в котором Колумбия играла против Панамы.

Сенсации не получилось – колумбийцы уверенно разгромили соперников со счетом 5:0 (в том числе забивали Хамес Родригес и Луис Диас) и вышли в полуфинал турнира. Соперник в полуфинале определится чуть позже в противостоянии Уругвая и Бразилии.

Игрок луганской «Зари» Эдуардо Герреро вышел на второй тайм в составе сборной Панамы, но голевыми действиями отличиться не смог.

Кубок Америки 2024. 1/4 финала

Колумбия – Панама – 4:0

Голы: Кордоба, 8, Хамес Родригес, 15, пен, Луис Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+5, пен