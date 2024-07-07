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Кубок Америки
Колумбия
07.07.2024 01:00 – FT 5 : 0
Панама
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Кубок Америки
07 июля 2024, 02:55 | Обновлено 07 июля 2024, 03:04
11
0

С голами Хамеса и Диаса. Колумбия разгромила Панаму в 1/4 финала Копа

В полуфинале колумбийцы будут играть против Бразилии или Уругвая

07 июля 2024, 02:55 | Обновлено 07 июля 2024, 03:04
11
0
С голами Хамеса и Диаса. Колумбия разгромила Панаму в 1/4 финала Копа
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился четвертьфинальный поединок Кубка Америки, в котором Колумбия играла против Панамы.

Сенсации не получилось – колумбийцы уверенно разгромили соперников со счетом 5:0 (в том числе забивали Хамес Родригес и Луис Диас) и вышли в полуфинал турнира. Соперник в полуфинале определится чуть позже в противостоянии Уругвая и Бразилии.

Игрок луганской «Зари» Эдуардо Герреро вышел на второй тайм в составе сборной Панамы, но голевыми действиями отличиться не смог.

Кубок Америки 2024. 1/4 финала

Колумбия – Панама – 4:0

Голы: Кордоба, 8, Хамес Родригес, 15, пен, Луис Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+5, пен

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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