Колумбия – Панама – 5:0. Гениальная игра Хамеса. Видео голов и обзор

В ночь с 6 на 7 июля 2024 года состоялся четвертьфинальный матч Копа Америка 2024 между национальными сборными Колумбии и Панамы.

Сенсации не получилось – колумбийцы уверенно разгромили соперников со счетом 5:0 (1 гол и 2 ассиста на счету Хамеса Родригеса) и вышли в полуфинал турнира, где сыграют против Уругвая.

Игрок луганской «Зари» Эдуардо Герреро вышел на второй тайм в составе сборной Панамы, но голевыми действиями отличиться не сумел.

Кубок Америки 2024. 1/4 финала

Колумбия – Панама – 5:0

Голы: Кордоба, 8, Хамес Родригес, 15, пен, Луис Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+5, пен

Видеообзор матча