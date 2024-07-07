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Кубок Америки
Колумбия
07.07.2024 01:00 – FT 5 : 0
Панама
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Кубок Америки
07 июля 2024, 08:53 |
234
0

Колумбия – Панама – 5:0. Гениальная игра Хамеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Копа Америка

07 июля 2024, 08:53 |
234
0
Колумбия – Панама – 5:0. Гениальная игра Хамеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 6 на 7 июля 2024 года состоялся четвертьфинальный матч Копа Америка 2024 между национальными сборными Колумбии и Панамы.

Сенсации не получилось – колумбийцы уверенно разгромили соперников со счетом 5:0 (1 гол и 2 ассиста на счету Хамеса Родригеса) и вышли в полуфинал турнира, где сыграют против Уругвая.

Игрок луганской «Зари» Эдуардо Герреро вышел на второй тайм в составе сборной Панамы, но голевыми действиями отличиться не сумел.

Кубок Америки 2024. 1/4 финала

Колумбия – Панама – 5:0

Голы: Кордоба, 8, Хамес Родригес, 15, пен, Луис Диас, 41, Риос, 70, Борха, 90+5, пен

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Борха (Колумбия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Колумбия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Хамес Родригес (Колумбия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Кордоба (Колумбия).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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