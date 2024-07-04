Кубок Америки04 июля 2024, 18:06 |
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Колумбия – Панама. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 7 июля и стартует в 01:00
04 июля 2024, 18:06 |
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7 июля в 01:00 в американском городе Глендейл состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Колумбии и Панамы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Уругвай – Бразилия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Колумбия – Панама. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
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