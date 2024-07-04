7 июля в 01:00 в американском городе Глендейл состоится матч четвертьфинала Копа Америки 2024 между сборными Колумбии и Панамы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Уругвай – Бразилия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Колумбия – Панама. 1/4 финала Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE