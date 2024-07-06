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Колумбия
07.07.2024 01:00 - : -
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06 июля 2024, 18:20 | Обновлено 06 июля 2024, 18:21
92
0

Колумбия – Панама. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

06 июля 2024, 18:20 | Обновлено 06 июля 2024, 18:21
92
0
Колумбия – Панама. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июля на «Стейт Фарм Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Копа Америка, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Панамы. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не смогла пробиться на прошлый чемпионат мира. Но после этого как раз получилось резко преобразиться, в положительном смысле - вот уже более чем два года кряду кофейные не проигрывают. В том числе и в официальных поединках, прошлой осенью, когда в квалификации чемпионата мира стартовали с того, что собрали 3 победы и ничьи. И продолжили серией побед не только в товарищеском формате, но и уже на Копа Америка. Там было взято 2-1 с Парагваем и разгром 3-0 Коста-Рики. И даже, оформив таким образом себе право сыграть в плей-офф, все равно Хамес и компания смогли отыграться с бразильцами, ответив еще до перерыва на быстрый гол Рафиньи. Причем Муньос, центрбек Кристал Пэласа, смог отметиться вторым мячом в трех поединках турнира. Это и позволило получить в соперники более чем удобоваримую Панаму

Ставки на матч Колумбия – Панама

Панама

Сборная смогла подняться на новый для себя уровень еще в прошлом десятилетии - особняком стоит единственное участие в чемпионате мира. Повторить тот успех 2018-го года не получилось, снова канальщиков оттеснили на вторые роли. Но они показывали неплохой футбол в 2023-м году, да и весной. И, главное, смогли после поражения Уругваю выдать пару побед. Причем обыграли они не только аутсайдера, Боливию (3:1 в последнем туре). Ключевым стал неожиданный успех со США - команду, что представляет страну-хозяйку турнира, получилось обыграть 2:1. Причем сначала пропустили первыми, но оформили волевую победу. Героем стал Фахардо, опытный нападающий, что сейчас играет в Эквадоре. Он потом еще и боливийцам забивал.

Статистика личных встреч

В 2005-м на Золотом Кубке панамцы были сильнее и на групповом этапе, и в матче за третье место. Но потом кофейные разгромно победили в товарищеском матче и 2007-го, и 2019-го годов.

Прогноз

GGBET не верит в реальную борьбу - Хамес и компания явно сильнее. Ставим на то, что они выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua
Колумбия
7 июля 2024 -
01:00
Панама
Фора Колумбии (-1.5) 1.98 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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