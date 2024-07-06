7 июля на «Эллиджент Стэдиум» пройдет матч 1/4 финала Копа Америка, в котором сборная Уругвая встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 03:00 по европейскому времени.

Уругвай

Команда после тяжелого прошлого цикла, выйдя на мундиаль, все-таки ничего существенного не показала уже в Катаре. После этого получилось заманить на пост главного тренера Марсело Бьелсу. У того не все получалось, прошлой осенью, например, было поражение Эквадору в квалификации на следующий мундиаль, и в товарищеских поединках не все удавалось. Но в целом при Бешеном сборная оставляет сильное впечатление. На Копе она вполне оправдала самые смелые ожидания своих болельщиков. Сначала вышло обыграть 3:1 Панаму, потом и вовсе разгромили Боливию - там ничем не ответили на пять мячей, причем от разных футболистов. И, уже все решив для себя, уругвайцы не пустили в плей-офф команду США, не только не пропустив от хозяев турнира, но и выиграв за счет единственного мяча Оливеры.

Ставки на матч Уругвай – Бразилия

Бразилия

Сборная провалилась в стартовых турах квалификации, в октябре-ноябре взяв только ничью с Венесуэлой дома и трижды проиграв. Да и в 2024-м году, уже при Доривале Жуниоре как полноценном главном тренере, в товарищеских поединках чередовались победы и ничьи. Ничего выдающегося не получилось показать и на самой Копе. Да, была победа, причем разгромная, над скромным Парагваем, с дублем Винисиуса Жуниора. Но перед этим была только нулевая ничья с Коста-Рикой. А в решающем поединке, против хорошо стартовавшей Колумбии, не удержали преимущество, закончив только вничью, 1:1. Это позволило выйти в плей-офф, вот только там ждет сложный противник.

Статистика личных встреч

Селесао не проигрывали 12 очных матчей кряду, часто побеждая в последнее время. Но осенью, уже при Бьелсе, чарруа дома оформили 2:0.

Прогноз

GGBET отдает минимальное преимущество пентакампеонам. Но они сталкиваются с мощным и мотивированным соперником, так что лучше ставить на тотал больше 2,0 забитых голов (коэффициент - 1,71).