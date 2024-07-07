Джердан ШАКИРИ: «Англия показала лучшие нервы»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:1, 3:5 в серии пенальти) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Это была великолепная игра с обеих сторон. Мы вышли вперед, но Англия играла лучше, чем в предыдущих играх. В конце концов, счет 1:1 и дело дошло до пенальти, а это всегда 50 на 50. Англия показала лучшие нервы сегодня, и они победили.

Я думаю, что мы провели очень хороший турнир. Я очень горжусь командой и тем, как мы играли. Надеюсь, в следующий раз мы сможем выступить лучше, но я очень горжусь.

Вы могли видеть, сколько людей пришло посмотреть и поддержать нас на протяжении всего турнира. Я могу лишь поблагодарить вас за поддержку и надеюсь, что мы вернемся сильнее».