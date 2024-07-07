Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джердан ШАКИРИ: «Англия показала лучшие нервы»
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 08:21 |
379
0

Джердан ШАКИРИ: «Англия показала лучшие нервы»

Полузащитник сборной Швейцарии прокомментировал поражение от Англии

07 июля 2024, 08:21 |
379
0
Джердан ШАКИРИ: «Англия показала лучшие нервы»
УЕФА

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:1, 3:5 в серии пенальти) в четвертьфинальном матче Евро-2024:

«Это была великолепная игра с обеих сторон. Мы вышли вперед, но Англия играла лучше, чем в предыдущих играх. В конце концов, счет 1:1 и дело дошло до пенальти, а это всегда 50 на 50. Англия показала лучшие нервы сегодня, и они победили.

Я думаю, что мы провели очень хороший турнир. Я очень горжусь командой и тем, как мы играли. Надеюсь, в следующий раз мы сможем выступить лучше, но я очень горжусь.

Вы могли видеть, сколько людей пришло посмотреть и поддержать нас на протяжении всего турнира. Я могу лишь поблагодарить вас за поддержку и надеюсь, что мы вернемся сильнее».

По теме:
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы сделали все, что могли»
Эзри КОНЗА: «Я уверен, что мы можем выиграть Евро»
Букайо САКА: «Когда-то я не забил пенальти, поэтому хотел пробить снова»
сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария Джердан Шакири
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Теннис | 06 июля 2024, 20:05 37
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024

Элина разобралась с Онс Жабер в 3-м раунде травяного мейджора

Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»
Футбол | 07 июля 2024, 01:40 6
Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»
Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в серии пенальти от Англии

Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2). Неожиданный вылет. Видеообзор матча
Футбол | 07.07.2024, 08:58
Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2). Неожиданный вылет. Видеообзор матча
Уругвай – Бразилия – 0:0 (пен. 4:2). Неожиданный вылет. Видеообзор матча
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Футбол | 06.07.2024, 15:40
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.07.2024, 10:06
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 15
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
06.07.2024, 07:10
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 2
Бокс
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем