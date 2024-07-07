Сборная Англии победила национальную команду Швейцарии в матче 1/4 финала Евро-2024. Основное и дополнительное время встречи на «Дюссельдорф Арене» в Дюссельдорфе завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были англичане – 5:3.

В первом тайме команды не создали голевых моментов, на двоих не нанеся ни одного удара в створ ворот. Подопечные Гарета Саутгейта больше владели мячом, но без особой угрозы для соперника.

После перерыва болельщики таки дождались голов. На 75-й минуте Швейцария вышла вперед. Дан Ндойе выполнил прострел с правого фланга штрафной площадки, защитник англичан Джон Стоунз подправил мяч на дальнюю штангу, где Брель Эмболо в падении замкнул в пустые ворота.

«Три льва» очень быстро отыгрались. На 80-й минуте Букайо Сака с правого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Поэтому игра перешла к экстратаймам, где голов забито не было. На 117-й минуте ветеран швейцарцев Джердан Шакири, который вышел на замену, прямым ударом с углового попал в перекладину.

Итак, обладатель путевки в полуфинал определялся в серии пенальти. Англичане реализовали все пять своих ударов – забили Коул Палмер, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Айвен Тони и Трент Александер-Арнольд.

А вот команда Мурата Якина допустила промах уже первым выстрелом – удар Мануэля Аканджи отразил голкипер соперника Джордан Пикфорд. После этого точных попыток Фабиана Шера, Джердана Шакири и Зеки Амдуни было мало для того, чтобы выиграть серию пенальти и пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

ВИДЕО. Слова Саутгейта после победы по пенальти в 1/4 финала Евро