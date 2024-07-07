Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Саутгейта после победы по пенальти в 1/4 финала Евро
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 10:40 |
272
0

ВИДЕО. Слова Саутгейта после победы по пенальти в 1/4 финала Евро

Тренер Англии оценил победу над Швейцарией

07 июля 2024, 10:40 |
272
0
ВИДЕО. Слова Саутгейта после победы по пенальти в 1/4 финала Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Сборная Англии победила национальную команду Швейцарии в матче 1/4 финала Евро-2024. Основное и дополнительное время встречи на «Дюссельдорф Арене» в Дюссельдорфе завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были англичане – 5:3.

В первом тайме команды не создали голевых моментов, на двоих не нанеся ни одного удара в створ ворот. Подопечные Гарета Саутгейта больше владели мячом, но без особой угрозы для соперника.

После перерыва болельщики таки дождались голов. На 75-й минуте Швейцария вышла вперед. Дан Ндойе выполнил прострел с правого фланга штрафной площадки, защитник англичан Джон Стоунз подправил мяч на дальнюю штангу, где Брель Эмболо в падении замкнул в пустые ворота.

«Три льва» очень быстро отыгрались. На 80-й минуте Букайо Сака с правого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Поэтому игра перешла к экстратаймам, где голов забито не было. На 117-й минуте ветеран швейцарцев Джердан Шакири, который вышел на замену, прямым ударом с углового попал в перекладину.

Итак, обладатель путевки в полуфинал определялся в серии пенальти. Англичане реализовали все пять своих ударов – забили Коул Палмер, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Айвен Тони и Трент Александер-Арнольд.

А вот команда Мурата Якина допустила промах уже первым выстрелом – удар Мануэля Аканджи отразил голкипер соперника Джордан Пикфорд. После этого точных попыток Фабиана Шера, Джердана Шакири и Зеки Амдуни было мало для того, чтобы выиграть серию пенальти и пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

ВИДЕО. Слова Саутгейта после победы по пенальти в 1/4 финала Евро

По теме:
Стефан ДЕ ВРЕЙ: «У Турции большое сердце»
Салих ОЗДЖАН: «Нам очень жаль»
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Пройти так далеко – это честь»
сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Англия - Швейцария Гарет Саутгейт видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Футбол | 06 июля 2024, 22:22 0
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро

Фрагменты четвертьфинального матча Евро-2024

УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Футбол | 06 июля 2024, 15:40 20
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании

Тейлор поступил правильно в эпизоде с Кукурельей

Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере
Футбол | 07.07.2024, 10:36
Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере
Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 06.07.2024, 23:05
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Египет – Украина. Прогноз и анонс на матч Кубка претендентов по волейболу
Волейбол | 07.07.2024, 07:25
Египет – Украина. Прогноз и анонс на матч Кубка претендентов по волейболу
Египет – Украина. Прогноз и анонс на матч Кубка претендентов по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 15
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 63
Футбол
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 48
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем